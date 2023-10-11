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РФ на оккупированных территориях будет привлекать детей к производству дронов – Федоров

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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РФ на оккупированных территориях будет привлекать детей к производству дронов – Федоров

Городской глава Мелитополя Иван Федоров

Россияне на оккупированных территориях хотят организовать производство дронов.

Россияне планируют производить военные дроны на оккупированной части Запорожской области и привлечь к этому процессу украинских детей.

Об этом сообщил мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров.

"Россияне анонсировали сборку боевых дронов на оккупированной территории – прячутся за спинами гражданских и привлекают к этому детей. На базе профтехзаведений и некоторых школ начали обучать детей 10-11 классов пользоваться дронами. А в профтехзаведениях начали собирать и ремонтировать дроны", – рассказал он.

По его словам, захватчики устроили мини-производство на базе преступного "батальона Судоплатова", где служат наемники из всей РФ.

"Оккупанты планируют устроить "технопарк" для производства БПЛА, конечно спрятав его в жилых районах, чтобы прикрыться гражданскими жителями", — подытожил Федоров.

Напомним, россияне в Мариуполе задержали троих 9-классников. Их обвиняют "в экстремистских действиях".

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Дата публикации
Просмотры
85
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