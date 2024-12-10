РФ на трех восточных направлениях бросила в наступление около 150 тыс. оккупантов: кто контролирует Курахово

По словам спикера ОСГВ "Хортица", оккупанты пытаются взять под контроль логистические пути, ведущие в Курахово.

Для наступления на Покровское, Кураховское и Времевское направления Россия бросила около 150 тыс. личного состава.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его данным:

на Покровском направлении сосредоточено более 70 тыс. оккупантов,

на Кураховском – до 36 тыс.,

на Времевском – более 40 тыс.

Волошин рассказал, что за прошедшие сутки на Кураховском направлении произошло 40 штурмов врага.

"Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это, в первую очередь, даст им возможность перегруппироваться и вывести некоторые подразделения на восстановление. Ну, а потом уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта", – пояснил пресс-секретарь ОСГВ Хортица".

Наступление РФ на Курахово / Фото: Deepstatemap

По его словам, оккупанты пытаются взять под контроль логистические пути, ведущие в Курахово, для того, чтобы в частности прорвать оборону города. Волошин заверил, что Курахово под контролем Сил обороны, а те ДРГ, которые прорываются в город, уничтожаются.

Спикер также рассказал об активизации захватчиков вблизи Великой Новоселки и Угледара за последние два дня.

Ранее сообщалось, что из-за наступления РФ Покровск отключат от газоснабжения.

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