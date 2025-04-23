РФ на юге готовит усиление штурмов на трех направлениях: что известно

Наступление РФ в Запорожской области / © Associated Press

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Российские оккупанты планируют активизировать штурмы на трех направлениях в Запорожской области.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает «РБК-Украина».

По его словам, самыми напряженными направлениями остаются Ореховский и Новопавловский. Также беспокойно в районе Гуляйполя и Малиновки. Там происходят постоянные обстрелы врага.

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По данным разведки, противник собрал по этим трем направлениям (Ореховский, Новопавловский и Гуляйпольский) определенное количество сил и средств, чтобы со дня на день активизировать там свои штурмовые действия.

«Они там собрали и личный состав — штурмовиков, и есть достаточное количество техники, среди которых ББМ (боевые бронированные машины — ред.), большое количество мотоциклов и легкомоторной техники», — рассказал Волошин.

Спикер отметил, что во время штурмов россияне используют мотоциклы, багги и квадроциклы, чтобы как можно быстрее добраться до украинских траншей, укреплений и линий обороны. При движении такой технике сложнее попасть, чем у пехотинца.

«Ежедневно в нашей зоне ответственности мы уничтожаем примерно два десятка таких мотоциклов, еще до десятка багги и разных квадроциклов», — уточнил представитель Сил обороны Юга.

По его словам, на юге армия РФ ежедневно теряет около 100 окупантов.

Ранее бывший руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что россияне продолжают пытаться форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу реки.