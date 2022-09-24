РФ начала адаптировать свой бюджет к нуждам войны с Украиной — Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин собирается потратить на свои вооруженные силы в ближайшие два года гораздо большую сумму, чем предполагалось ранее.

Это значит, что Путин хочет увеличить расходы на оборону почти вдвое.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, в настоящее время расходы на оборону должны превысить первоначальные бюджетные предположения в следующем году более чем на 43%, тогда как соответствующие категории национальной безопасности и правоохранительных органов возрастут более чем на 40%.

Бюджетные прогнозы изменяются, поскольку приоритеты смещаются в пользу вооруженных сил.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), статья "национальная оборона" в бюджете России составляет около трех четвертей ее общих военных расходов. Бюджетный план предусматривает расходы по призыву почти в 16 млрд рублей в 2023 году и 16,5 млрд рублей ежегодно в 2024-2025 годах. Большинство других сведений о военных расходах остаются засекреченными.

Как заявил экономист Александр Исаков, по данным института, мобилизация в первую очередь ударит по производству. Убыль ожидается примерно 3,75%. Дело в том, что будет существенно сокращена рабочая сила, поскольку мобилизация вызвала так называемую "утечку мозгов" в безопасные места и другие страны.

Ранее сообщалось, что вторжение в Украину вернуло российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения. Новые риски для экономики РФ создают и противостояния по поставкам энергоносителей в Европу.

Напомним, в России произошел дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте впервые с прошлого века, что стало кульминацией все более жестких западных санкций, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам. Сама Россия отказывается признать дефолт и заявляет, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета. Впоследствии власти объявили, что перейдут на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере $40 миллиардов в рублях, критикуя "форсмажорную" ситуацию, которую, по ее словам, искусственно создал Запад.

Ответ на мобилизацию и ядерный шантаж: в ЕС готовят новые санкции против Москвы

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