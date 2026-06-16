РФ начала бить "Бандеролями": эксперт объяснил, почему Москва делает ставку на эти ракеты

"Бандероль" / © youtube.com/Одесса как она есть

Реклама

Россия стала применять ракеты типа "Бандероль" из-за их более низкой стоимости по сравнению с крылатыми ракетами. В то же время, это средство поражения пока используют ограниченно, а не массово.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Вечер.LIVE.

По его словам, Россия также вынуждена считать ресурсы, поэтому ищет более дешевые средства для ударов.

Реклама

«Россияне тоже сейчас вынуждены считать деньги. "Бандероль" в 4-5 раз дешевле крылатых ракет типа Х-101, "Калибр" или "Искандер-К"», — заявил Романенко.

Эксперт пояснил, что "Бандероль" имеет реактивный двигатель и более высокую скорость, чем часть беспилотных средств поражения. В то же время, через тепловое излучение она может быть целью для систем противовоздушной обороны и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Романенко добавил, что в настоящее время Россия применяет Бандероли не массово, а единичными пусками.

Что известно о новой ракете "Бандероль": последние новости

Ранее сообщалось, что кафиры начали бить по Украине новой ракетой, которую называют «Бандероль» — она летит по баллистической траектории и может быть очень опасна для городов.

Реклама

Крылатая ракета S8000 Бандероль является дешевым гибридом дрона-камикадзе и ракеты, созданным для массового производства. По концепции она близка к украинским ракетам-дронам («Паляница», «Пекло») или американской AGM-158C LRASM, но меньше по габаритам и мощности от классических ракет РФ.

В начале мая 2026 года россияне ударили этой ракетой по поселку Безлюдовка на Харьковщине. Тогда в местной прокуратуре отмечалось, что это может быть первый случай применения этого типа вооружения по Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.

В конце этого же месяца на юге Украины было зафиксировано около 20 случаев применения нового вражеского оружия. В ночь на 15 июня российские «Бандероли» атаковали Киев.

Новости партнеров