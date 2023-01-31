РФ начала бомбить Украину ракетами ближнего радиуса действия: эксперт объяснил причины

Российская террористическая армия реже запускает ракеты Х-59, Х-101 и "Калибр", поскольку в оккупантов острый дефицит авиационных ракет большого радиуса действия.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Телеграмме.

По его словам, российская авиация все чаще применяет в Украине ракеты Х-29 и Х-25 для попытки компенсировать дефицит ракет тактического и оперативно-тактического уровня. Эти ракеты имеют ближний радиус действия – от 10 до 30 км.

"Ударные вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25 сейчас выполняет именно те функции, которые до этого возлагались на артиллерию. Но проблемы с огневым потенциалом, а именно, нехватка ТРК и ОТРК, заставляют россиян привлечь и другие типы авиации для решения боевых задач под повышенным риском Как известно, дефицит ТРК и ОТРК заставил еще с конца весны прошлого года россиян начать применять ЗРК С-300 не по воздушным объектам, а по поверхности. поддержки ТРК и ОТРК? Вот в ход и пускают ракеты Х-29 и Х-25, имеющие ближний радиус действия, от 10 до 30 км. То есть, таким образом, запускаемый их самолет оказывается в зоне потенциального риска поражения комплексом ПВО, ну или ПЗРК", — объяснил Коваленко.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов констатировал, что РФ не может производить такое количество ракет, чтобы долго и постоянно терроризировать Украину массированными ракетными ударами.

Напомним, россияне запустили по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной части.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что РФ делает это, чтобы истощать украинские средства противовоздушной обороны.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупреждала, что российская армия между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину.

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