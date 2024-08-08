РФ начала формирование резервов для контрудара под Суджей – что известно об угрозе

По данным "Николаевского Ванька", РФ хочет быстро собрать группировку численностью около 2000 челвек и не дать закрепиться нашим войскам.

Россияне начали формирование резервов для контрудара под Суджей в Курской области.

Об этом пишет украинский Telegram-канал "Николаевский Ванек".

По информации канала, замечена переброска отдельных подразделений врага с Белгорода под Курск, а также задействование общевойсковых пехотных и противотанковых резервов

В пехоту российское командование отправляет отдельных представителей обслуживающего персонала с аэродромов, отдельных представителей войск ПВО и т.д.

Цель РФ – в кратчайшие сроки собрать группировку численностью около 2000 человек, не дать закрепиться и отбить обратно то, что потеряно на Курщине.

Также, по данным Тг-канала, противник подтягивает дополнительные ракетные ресурсы (в том числе баллистические ракеты) и снаряды, которые недавно получил с Северной Кореи.

"Общие настроения у этих "резервов" такие себе, говорят, что если дальше будут идти вглубь – то остановить будет ещё тяжелее, учитывая что основной резерв этих войск – это срочники", – пишет "Николаевский Ванек".

В свою очередь оккупанты продолжают заводить новые подразделения под Торецком, Угледаром и Волчанском. Их цель – наростить интенсивность штурмовых действий и продвинуться дальше, а также вероятно отодвинуть отдельные наши подразделения с Сумской области.

Что думает местное население в Курской области

По информации, ТГ-канала, местное население под Курском сопротивление не оказывает, там в основном остались старики.

"Жители, которые успели выехать и переживают за своих родственников – успокойтесь, ваших людей никто не трогает, идут боевые действия. Проблема заключается в вашей (российской – ред.) авиации, которая наносит удары бомбами не по нам, а по вам. Никакого "сопротивления пограничников" или "ополчения" и прочего тоже нет, это всё сказки из разряда "у нас существует подполье" и так далее", – обращается к россиянам "Николаевский Ванек".

Также, по информации паблика, Курскую АЭС до сих пор никто не начал эвакуировать.

Напомним, что 6 августа российские пропагандисты сообщили о якобы рейде украинских сил в Курскую область РФ.

Вчера утром российские "военкоры" заявляли о потере четырех населенных пунктов в Курской области. Они скулят о стремительном продвижении ВСУ и показывают, что Суджа теперь становится похожей на Бахмут и Авдеевку.

Вечером 7 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня 8 августа эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что ВСУ подошли к городу Суджа.

Читайте также:

Суджа: что происходит на Курщине? Какова реакция США на украинский прорыв в РФ?

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.