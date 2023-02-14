Наступление РФ на новом направлении и высокая угроза авиа- и ракетных ударов: главное со сводки Генштаба

Несмотря на большие потери, российские военные не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Они продолжают сосредоточивать основные наступательные усилия на восточных направлениях. К Купянскому, Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому добавилось Шахтерское. Там россияне активно применяют вражескую авиацию.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 15 февраля.

"В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска на Донетчине. Есть раненые среди мирного населения. Поврежден дворец культуры, в котором работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также поражено помещение медицинского учреждения из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава. Вражеские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Ситуация на других направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области, Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Барановка, Стрелеча, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Редкодуб.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населённых пунктов, включая Берестово, Вишневое и Табаевку Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Краснопоповку, Песчаное, Диброву, Серебрянское лесничество, Белогоровку Луганской области и Федоровку – Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Берестово, Житловки и Верхнекаменского.

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На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них — Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. Под авиационные удары врага попали районы Бахмута, Ивановского и Курдюмовки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 22 населенных пункта, в частности, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Большая Новоселка, Времевка и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары неподалеку от Авдеевки и Угледара. Также оккупанты сбросили с БпЛА на позиции наших войск в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары возле Малиновки и Новоданиловки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Велетенское Херсонской области.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, 3 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ врага", — подытожили военные.

Напомним, защитник Бахмута рассказал о наступлении России и призвал украинцев не прятаться от мобилизации.

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