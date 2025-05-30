РФ начала новое наступление на фоне переговоров: The New York Times о коварной цели Путина

Владимир Путин.

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На фоне начала новых мирных переговоров с Украиной Россия, предположительно, начала масштабное летнее наступление. В мае войска РФ продвигаются быстрее всего с ноября 2024-го.

Об этом говорится в материале The New York Times.

По данным аналитиков DeepState, ежедневное продвижение оккупационного войска достигло в среднем 14 км², а это вдвое больше, чем в апреле. Основное давление захватчиков пришлось на Донецкую область, где им удалось прорвать украинскую оборону между Покровском и Торецком. Россияне продвигаются к последним логистическим узлам ВСУ в регионе, говорится в материале издания.

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Наступление РФ

NYT отмечает, что войска РФ использовали зимнее затишье для создания резервов техники, совершенствования технических возможностей ударных беспилотников. Кроме того, страна агрессорка атакует украинские города одними из самых больших ударов беспилотников и ракет за всю войну.

"Кремль напрямую не комментировал наступление и не объявлял о его начале. Путин лишь заявил, что его войска создают "буферную зону" с Украиной для защиты российских гражданских лиц от вражеских налетов. Он также повторил свою мантру о том, что война закончится только тогда, когда Россия устранит "коренные причины" конфликта", - идет идет.

Российские войска также преуспевают в Сумской области и к северу от Харькова. Однако большинство военных аналитиков считают, что России не хватает ресурсов для оккупации этих пограничных украинских земель.

Несмотря на большие потери с обеих сторон, Россия продвигается на земле, но использует комбинированные удары беспилотников и ракет, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону, истощить людей и опустошить промышленную базу. Кроме того, как пишет издание, РФ обновила двигатели в дронах Shahed, что сделало их более быстрыми и мощными, их стало труднее обезвредить.

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Планы РФ на переговоры

Несмотря на некоторые локальные успехи в поле боя, темпы продвижения России остаются медленными. Не многие аналитики ожидают, что этим летом Моква одержит решающую победу, которая перевернет ход войны, отмечает NYT.

Некоторые западные аналитики утверждают, что диктатор РФ Владимир Путин, возможно, использует сезон сухой погоды, наиболее способствующий наступательным операциям, чтобы максимизировать свою переговорную силу - прежде чем придать большее значение мирным инициативам позже. Для России, имевшей преимущество на поле боя в течение большей части последних двух лет, было бы рационально использовать военное давление как рычаг влияния в любых переговорах, отмечают специалисты.

"Россия привыкла к идее воевать и разговаривать одновременно", - отмечает Сэмюэл Чарап, старший политолог RAND Corporation - исследовательской организации по безопасности, специализирующейся на России.

По его словам, это наступление показывает, что Российская Федерация не желает отвечать на призывы Европы и Украины к прекращению огня, прежде чем договориться о мирном соглашении, которое удовлетворит его требования. Именно поэтому Чарап не ожидает дипломатического прорыва в ближайшее время. Впрочем, считает он, нынешнее обострение насилия не исключает прогресса в переговорах.

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Воюющие стороны часто "пытаются получить как можно больше, прежде чем оружие замолчит", добавил Чарап.

Путин не настроен на мир

Впрочем, многие другие аналитики, Украина и Евросоюз считают, что ускорение атак свидетельствует о том, что "фюрер несерьезно относится к возобновившимся в Стамбуле мирным переговорам. Российское наступление направлено не на получение рычагов влияния на переговоры, говорят они, а на победу в войне".

"Дипломатия не может быть успешной во время постоянных атак", - заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 мая после одного из самых больших воздушных ударов России за всю войну.

Между тем оппозиционные российские аналитики утверждают, что наступление этого года может иметь обратный эффект и даже станет кульминацией военного высокомерия г-на Путина. Какие-либо достижения РФ могут исчезнуть, поскольку военная машина страны деградирует под экономическим давлением и сокращением ресурсов.

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Напомним, CNN пишет о том, что Россия готовит летнее наступление и возлагает немалые надежды на это. Поскольку лето – это обычно лучшие погодные условия для активных боев, россияне их фактически уже начали. Тем временем, украинцы готовятся отбивать российские атаки, полагаясь прежде всего на дроны.

Впрочем, The Hill отмечает, что новые расчеты экспертов показали путь к краху России. Российский диктатор затягивает мирный процесс, чтобы в дальнейшем воевать в Украине, захватывая новые территории. Глава Кремля надеется истощить нашу страну и заставить ее капитулировать.

Между тем, аналитики Института изучения войны убеждены, что переговоры с Российской Федерацией не приведут к завершению войны. "Фюрер" верит в способность вести боевые действия бесконечно долго , ведь цель Кремля – капитуляция Украины.

Дата публикации 20:02, 27.05.25 Количество просмотров 42 Масштабное наступление России начнется в июне? Репортаж с фронта Андрея Цаплиенко