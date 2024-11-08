РФ начала новую волну наступления на Курщине – детали от DeepState

Для атак украинских позиций враг применил традиционную тактику – десантирование пехоты на БМП.
Российские войска приступили к новой волне наступательных действий на Курщине.
Об этом пишет аналитический портал DeepState.
"День оказался трудным у подразделений Сил Обороны на Курщине. Враг возобновил наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу. По последнему вектору ситуация уточняется, а на остальных участках основной напор удалось остановить", – говорится в сообщении.
Аналитики канала предполагают, что на этом россияне не остановятся, и попытаются еще не раз новоприбывшими подразделениями совершить массированные штурмы.
Для атак украинских позиций враг применил традиционную тактику – десантирование пехоты на БМП.
Напомним, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что Силы обороны Украины в Курщине потеряли 30% от контролируемой территории.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский раскрыл цель Курской операции ВСУ. Нардепка Безугла считает, что этим заявлением Сырский готовит вывод войск из Курщины.
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