РФ начала подготовку к большому наступлению: аналитики предупреждают об угрозе прорыва на важном участке

Войска Российской Федерации, вероятно, приступили к артиллерийской и беспилотной подготовке поля к ожидаемому весенне-летнему наступлению на украинский крепостной пояс в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что за последние несколько дней оккупанты обстреляли Беленькое. Населённый пункт расположен примерно в 14 км от линии фронта и непосредственно к северо-востоку от Краматорска. Этот город является северным краем крепостного пояса — серии укрепленных городов, составляющих основу украинской обороны в Донецкой области с 2014-го.

«Это первый случай, когда российские войска нанесли удар по Краматорску или его пригородам с использованием ствольной артиллерии. Артиллерийские удары оккупантов по Беленькому, вероятно, знаменуют начало артиллерийской подготовки перед ожидаемым весенне-летним наступлением России в 2026-м», — говорится в отчете.

По всей вероятности, захватчики начнут наземный штурмовой этап этого наступления «в ближайшее время после фазы артиллерийской подготовки».

Ситуация вокруг Славянска

Кроме того, оккупационная армия проводит кампанию по воздушному заграждению на южном краю крепостного пояса. В ISW объясняют, что речь идет об использовании воздушной силы для поражения целей в передовой — от 20 до 100 км от линии столкновения с целью влияния на тактические операции на поле боя. Россия в большинстве своем проводит свою кампанию воздушного заграждения с помощью ударов дронов.

Геолокационные кадры за 26 февраля показывают удары российских БпЛА по гражданскому велосипедисту на трассе H-20 Константиновка-Славянск и по украинским войскам в Алексеево-Дружковке — оба к югу от Пояса крепостей.

Американские аналитики отмечают: трасса H-20 является основной наземной линией связи, соединяющей города Пояса крепостей. Войска РФ используют многомесячные кампании по воздушному заграждению как часть более широкого плана кампании, направленного на ослабление оборонных возможностей и позиций на передовой перед российскими наземными наступлениями.

Украинский военнослужащий из Славянского направления сообщил, что командование России разворачивает подкрепление на Славянском направлении. Это еще один показатель того, что враг планирует предоставить приоритет наступательным операциям против Пояса крепостей в ближайшей перспективе.

«Русское наземное наступление с целью захвата крепостного пояса, вероятно, будет многолетним оперативным процессом, который обойдется военному командованию России в значительные затраты времени, человеческих ресурсов и сил. Россияне до сих пор не смогли или не желали сосредоточить ресурсы, необходимые для решительной наступательной операции, особенно против крепостного пояса», — подытожили аналитики.

Ситуация в Донецкой области

На днях стало известно, что РФ взорвала дамбу под Константиновкой трехтонной авиабомбой. Эта атака привела к подтоплению местности и перекрытию одного из логистических путей в Константиновку. Этот участок дороги превратился в «сплошное болото», что сделало проезд невозможным.

Военный Станислав Бунятов сообщал, что россияне готовятся к наступлению на Добропольском направлении. Оккупанты превращают захваченное Селидово в большую военную базу и большой прифронтовый хаб.