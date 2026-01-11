РФ начала применять новые реактивные "Герань-5": чем опасен дрон

РФ бьет по Украине беспилотниками / © Associated Press

В начале 2026 года во время атак по Украине было зафиксировано применение нового БпЛА «Герань-2».

Об этом сообщили в ГУР.

По данным разведчиков, беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метров. В отличие от предыдущих модификаций линейки «Герань», аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме.

В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

В частности, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации «Комета», трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного применяемому на БпЛА «Герань-3», однако с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1 000 км.

«Этот БпЛА сложно считать собственной разработкой Российской Федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar», — уточнили в ведомстве.

Напомним, Иран продемонстрировал новый реактивный ударный беспилотник-камикадзе Hadid-110, по данным государственных медиа и технических описаний американской военной базы OE Data Integration Network, способен развивать скорость до 510 км/ч.