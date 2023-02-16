РФ начала пускать новые воздушные объекты по Украине: что это и как они двигаются

Неизвестный воздушный объект, зафиксированный в небе над Украиной 15 февраля, – это не зонд и не аэростат, а шар, несущий кусок металла. Он летит по направлению ветра и даже 12 февраля пролетал над территорией других государств.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это шар, который выпустили 12 числа. И он пролетел над территорией других государств. Куда ветер дует – туда он и летит", – сообщил спикер.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ заявил, что сами шары не представляют никакой опасности для населения, их цель — отвлечение внимания, поэтому по ним отрабатывать какими-то средствами никто не будет.

"Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже говорится о мастерстве наших людей, чтобы отличить летящего... Возможно они (войска РФ. – Ред.) хотят, чтобы мы по шарам запускали ракеты. Он не несет угрозы, но эти вещи нужно контролировать, потому что между ними может быть что-то серьезное Так было в Днепре 12 февраля, когда были воздушные шары и "Орлан-10" летал", – сказал Игнат.

Напомним, днем 15 февраля в Киевской области во время воздушной тревоги были обнаружены воздушные цели.

В КМВА уточнили, что над Киевом 15 февраля обнаружили шесть вражеских воздушных зондов. Часть из них была сбита системой ПВО.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что враг использует эти шары прежде всего как ложные цели. По его словам, воздушные шары – не новинка в войнах.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что 15 февраля россияне запустили шары с отражателями, чтобы выведать ПВО Украины и собрать данные.

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