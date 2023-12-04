РФ начала запускать по Украине черные Shahed: оккупанты красят их "из баллончика" — Игнат

Российская оккупационная армия начала атаковать Украину беспилотниками "Shahed" черного цвета. Однако пока о массовом применении таких дронов речь не идет. Иранские дроны "Шахед" черного цвета, замеченные во время атаки россиян на Киев 25 ноября, были окрашены "из баллончика".

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос, впервые ли россияне использовали "Шахеды", окрашенные в черный цвет, он сказал, что это "не совсем так".

"Этого утверждать нельзя. Мы видели фото одного "Шахеда" черного цвета. Я его лично видел, как и вы, в Интернете. Мы предположили, что он был окрашен, или дополнительно использовался еще композитный материал, такой как карбон, что тоже может быть черного цвета", – рассказал он.

Игнат также добавил, что подтверждения того, что таких дронов-камикадзе было много, нет.

"По моей информации, такой "Шахед" тогда был только один, который, возможно, экспериментально выпустили, чтобы посмотреть, как на него отреагирует наша противовоздушная оборона. Но он тоже был уничтожен, как и летевшие в последующие дни — уже видно, что оккупанты начали их красить "из баллончика", — резюмировал спикер.

Напомним, в одном из беспилотников Shahed, которыми российские оккупанты атакуют Украину, нашли SIM-карту мобильного оператора "Киевстар".

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