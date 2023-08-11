Экономика РФ начинает восстанавливаться после санкций: в Bloomberg указали на важный нюанс

Экономика России начинает восстанавливаться после международных санкций, более того, может вернуться к довоенному уровню уже в следующем году.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, экономика РФ выросла примерно на 4,6% во втором квартале и на 1,5% в первом полугодии, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Тем не менее, такая возможность может разрушить стремление Кремля увеличить набор военных.

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"Нехватка рабочей силы в связи с отправлением все большего количества добровольцев на войну усугубляет трудности России. Это может привести к переходу к более выборочным мерам по набору людей, отсутствие которых не будет столь остро ощущаться на рабочем месте", — передает издание.

В частности, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин подписал закон, повышающий призывной возраст до 30 лет, запрещающий мужчинам покидать страну после получения электронного сообщения о призыве на военную службу.

"Данные меры могут позволить "целевую мобилизацию", которая ускорит краткосрочный рост за счет уменьшения влияния нехватки рабочей силы и позволит экономике достичь довоенного размера к середине-концу 2024 года, вскоре после запланированных президентских выборов", — пишет Bloomberg.

Тем временем расходы Украины на безопасность и оборону в 2023 году превысят 1 триллион гривен.

Кроме того, Украинский институт будущего представил прогноз экономики Украины на 2023-2024 годы. Экономисты подготовили два подробных сценария – положительный и отрицательный. Последний, по мнению экспертов, является базовым, то есть наиболее вероятным.

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