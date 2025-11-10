РФ находится в Покровске, но не может окружить город: ISW назвал основную проблему окупантов

Битва за Покровск продолжается / © Associated Press

Российские и украинские войска продолжают бои в Покровском направлении, однако темпы продвижения российских войск в Покровске и вокруг него временно снижаются.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

«ISW не выявил никаких доказательств того, что российские войска осуществили дополнительные продвижения на Покровском направлении 9 ноября», — отмечают эксперты.

Источник, связанный с украинской военной разведкой, сообщил, что российские войска находятся в большинстве районов Покровска, но не могут окружить город.

Кроме того, российские войска перебрасывают в Покровск минометные расчеты и дополнительных операторов беспилотников, чтобы усилить усилия по перехвату украинских наземных линий связи.

Украинский военнослужащий заявил, что украинские силы все еще удерживают позиции по всему Покровску, а российские силы удерживают позиции только в определенной части Покровска, вероятно, имея в виду южный Покровск. Некоторые российские милблогеры утверждали, что бои в Покровске не столь интенсивны, чтобы Покровск был «охвачен пламенем», и отметили, что пулеметный огонь случается редко.

Аналитики не исключают, что российские войска, скорее всего, увеличат темпы наземной активности в Покровске в ближайшие дни, поскольку они расширяют логистику и опрокидывают личный состав в город.

Напомним, Украина уже почти два года сдерживает российское наступление на Покровск и не готова уступать территорию Москве. Но содержание города, когда продолжаются уличные бои, несет большие риски — значительные потери среди украинских военных и техники, что является критическим для страны, которая существенно уступает численности и сталкивается с острой нехваткой личного состава.

Контроль России над Покровском может открыть путь к дальнейшему наступлению на запад — в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

Аналитики отмечают, что отступление из Покровска могло бы дать украинским войскам новые преимущества, если они смогут удержать позиции рядом до наступления зимы.