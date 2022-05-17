РФ находится "в полном геополитическом одиночестве", а украинцы готовы воевать до последнего: российский полковник в эфире Скабеевой

Ходаренок назвал готовность украинских военных защищать свою родину до последнего человека составной частью высокой боеспособности армии.

Бывший полковник советской армии и военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире российской пропагандистской программы "60 минут", опубликованной 16 мая, признал, что Россия находится в полной изоляции на международной арене и против нее настроен весь мир.

Отвечая на вопрос ведущей программы, кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой о возможной контратаке Украины в июле – августе и деоккупации Луганской, Донецкой областей и Крыма, Ходаренок отметил, что украинская армия высоко мотивирована и с помощью оказания Запада вооружения готова воевать.

Об этом сообщает издание "Гордон".

Ходаренок также сказал, что Украина готова ввести в боевые ряды до 1 млн военных. Все эти факторы, по словам полковника, будут способствовать ухудшению ситуации для российской армии и их нужно рассматривать как "реальность самого ближайшего будущего".



"Не надо пить информационное успокоительное. А то иногда распространяется информация о каком-то морально психологическом надломе в Вооруженных силах Украины, что якобы там близятся настроения к какому-то перелому. Все это, мягко говоря, не соответствует действительности. Они готовы защищать свою родину и намерены сражаться до последнего человека. Это является составной частью высокой боеспособности армии, одной из важнейших", – отметил Ходаренок.



Еще одной проблемой для России, по его словам, является ее полная изоляция на геополитической арене.



"Самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы в полном геополитическом одиночестве. И практически против нас, как бы нам ни хотелось признавать, весь мир. И вот из этой ситуации надо выходить", — подчеркнул Ходаренок.



На что Скабеева ответила, что "тех, кто за нас или сохраняет нейтралитет, больше. Ну, если по головам посчитать", назвав при этом Китай и Индию.



Ходаренок призвал россиян считаться с реальностью, "размахивание Россией ракетами" в сторону Финляндии назвал "забавным" и предостерег, что впоследствии тех, кто не признает "действительность истории", она сильно бьет по носу.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина начала трансформацию вооруженных сил. "Прямо сейчас, во время войны, переходим на стандарты НАТО. Получаем много современного оружия для украинских военных. Наша армия высоко мотивирована защищать свою землю и европейские границы", — отметил он.

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