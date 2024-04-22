РФ наиболее ожесточенно атакует на 4 направлениях, кроет авиацией и артиллерией – главное от Генштаба.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Всего в течение суток, 22 апреля, на фронте зафиксировано 62 боевых столкновения.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
Всего враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Угроза с севера
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок РФ не выявлено.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
Ситуация на отдельных направлениях фронта
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Сеньково Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.
На Лиманском направлении отражено 14 атак в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и населенных пунктов Терны и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
На Бахмутском направлении отражены 12 атак в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.
Россияне нанесли авиаудар в районе Белогоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области. Там россияне 12 раз пытались прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар Донецкой области.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.
Ситуация на левом берегу Днепра Херсона
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав и Берислав Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.
Ответные удары
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава противника.
Ранее аналитики DeepState сообщили, что россияне захватили южную часть Очеретиного на Авдеевском направлении.
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