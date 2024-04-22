РФ наиболее ожесточенно атакует на 4 направлениях, кроет авиацией и артиллерией – главное от Генштаба.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Всего в течение суток, 22 апреля, на фронте зафиксировано 62 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок РФ не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Ситуация на отдельных направлениях фронта

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На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Сеньково Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении отражено 14 атак в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и населенных пунктов Терны и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении отражены 12 атак в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Наступление РФ на Часов Яр / Фото: Deepstatemap

Россияне нанесли авиаудар в районе Белогоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Очеретино, Бердичи, Семеновка, Уманское, Яснобродовка на карте

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области. Там россияне 12 раз пытались прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

Украинские военные на одном из направлений

Ситуация на левом берегу Днепра Херсона

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав и Берислав Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава противника.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что россияне захватили южную часть Очеретиного на Авдеевском направлении.

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