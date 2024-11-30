РФ наиболее жестоко давит на двух направлениях: главное со сводки Генштаба

Судя по количеству атак, наиболее активно враг наступает на Покровск и Курахово.

С начала суток, 30 ноября, на фронте произошло 192 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00.

Преступные удары РФ

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 36 авиаударов, сбросив 61 КАБ. Кроме этого, совершил 4663 обстрела, из них 99 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Кившаровка, Александро-Калиново, Новоосиново, Глушковка, Григоровка, Серебрянка, Константиновка, Успеновка, Улакли, Большая Новоселка, Макаровка, Орехов и Казацкое.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники), пункту управления и одному другому важному объекту противника.

Ситуация в отдельных направлениях

На Харьковском направлении произошло семь вражеских атак в районах Кудеевки, Глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайской и Зеленого Гая.

Наступление РФ на Боровую и Купянск / Фото: Deepstatemap

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил две атаки недалеко от Дружбы и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие россиян в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки и Успеновки.

Наступление РФ на Покровск и Курахово

На Времивском направлении противник совершил 26 штурмов неподалеку от Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали пять раз.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по украинским населенным пунктам.

В Курской области наши воины за минувшие сутки отразили 23 вражеских атаки.

Ранее аналитики ISW рассказали, что происходит на Курщине.

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