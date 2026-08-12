РФ накапливает "Герани": разведка раскрыла масштаб запасов

Беспилотник. / © ТСН.ua

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По состоянию на август 2026 года агрессор Российская Федерация накопила около 6,2 тыс. ударных дронов «Герань» различных модификаций.

Об этом сообщили «Милитарному» в Главном управлении разведки.

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РФ накапливает беспилотники для проведения массированных комбинированных атак по Украине. В то же время, ограниченные производственные мощности не дают российской армии возможности постоянно поддерживать одинаково высокую интенсивность запусков.

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Издание отмечает, что Российская Федерация вынуждена накапливать значительное количество ударных БпЛА перед атаками. Во время наиболее массированных враг может запускать 600–1000 дронов, в то время как в периоды накопления — это около 150–200 беспилотников.

Напомним, в разведке сообщили, что «Бандеролей» может стать гораздо больше. Россия ежемесячно способна производить до 80 таких воздушных целей. Это позволяет ей масштабировать применение этого вооружения против Украины.

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