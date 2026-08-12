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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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РФ накапливает "Герани": разведка раскрыла масштаб запасов

Массированные российские удары могут включать 600–1000 беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

По состоянию на август 2026 года агрессор Российская Федерация накопила около 6,2 тыс. ударных дронов «Герань» различных модификаций.

Об этом сообщили «Милитарному» в Главном управлении разведки.

РФ накапливает беспилотники для проведения массированных комбинированных атак по Украине. В то же время, ограниченные производственные мощности не дают российской армии возможности постоянно поддерживать одинаково высокую интенсивность запусков.

Издание отмечает, что Российская Федерация вынуждена накапливать значительное количество ударных БпЛА перед атаками. Во время наиболее массированных враг может запускать 600–1000 дронов, в то время как в периоды накопления — это около 150–200 беспилотников.

Напомним, в разведке сообщили, что «Бандеролей» может стать гораздо больше. Россия ежемесячно способна производить до 80 таких воздушных целей. Это позволяет ей масштабировать применение этого вооружения против Украины.

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