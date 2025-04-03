РФ накапливает новые силы на Харьковщине: в Третьей штурмовой раскрыли планы врага

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин

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Российские оккупанты стремятся захватить городок Боровая на Харьковщине в полосе ответственности Третьей штурмовой бригады.

Об этом рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.

По его словам, получить контроль над Боровой на Харьковщине россияне ставили своей целью еще в прошлом году. Однако ничего у них не вышло.

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«В своих попытках они стерли несколько дивизий, в том числе 20 армии РФ. Наша бригада, а также подразделения рядом стали непреодолимым препятствием на этом направлении. Некоторый период там были просто отчаянные попытки дойти и перейти реку Оскол, сопровождавшиеся непрерывными атаками, горами трупов и в результате потерей наступательного потенциала врага», — рассказывает Жорин.

По его словам, военные 3-й ОШБр воспользовались ослаблением врага, освободив село Надежда и улучшив тактическое положение еще на некоторых участках.

Жорин отмечает, что сейчас РФ накапливает новые силы, готовит новые подразделения для переброски на это направление, чтобы вернуться в план по выходу к реке Оскол. "Однако не думаю, что и в этот раз у них что-то здесь получится", - подытожил офицер.

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