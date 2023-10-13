РФ накапливает ракеты для массированных атак по Украине зимой – британская разведка

Самолеты дальней авиации РФ не наносили ударов по Украине с 21 сентября.

Россия накапливает ракеты для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины этой зимой.

Об этом сообщает министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Британская разведка отмечает, что самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября.

Отмечается, что "такие перерывы являются чем-то необычным". Последний подобный перерыв в ударах произошел с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня.

"Вероятно, в этом случае авиация дальнего действия практически исчерпала запасы боеприпасов к ракетам Х-101/Х-102 (AS-23 по классификации НАТО) после зимней кампании по уничтожению критической инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

По мнению британской разведки, на этот раз, вероятно, РФ сохраняет имеющиеся запасы ракет Х-101/Х-102, а также использует паузу для увеличения запасов в преддверии новых мощных ракетных ударов по Украине зимой.

Также британцы напомнили, что недавно Россия сосредоточила свои авиаудары по зерновым объектам на юге Украины, используя беспилотники Shahed.

"Вероятно, Россия использовала Shahed для этих целей из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования", – считают в Минобороны Британии.

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