РФ накапливает резервы для наступления у важного города: военный об угрозе

Разрушенный город. / © Associated Press

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Российские оккупанты сосредоточятся прежде всего на том, чтобы оккупировать Донецкую область . Наиболее горячо может оказаться на Лиманском направлении. Россияне готовят пополнение и накапливают резервы.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Новости. Live" .

"Горячее станет там, где было немного тише. Это Лиманское направление. Это очень по карте хороший сценарий для того, чтобы обрезать логистику всей донецкой группировке. Потому что брать главную агломерацию Донецкой области - Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск - с юга в этом году на севере". , – говорит он.

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Вместе с тем армия РФ мечтает о трех регионах Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Впрочем, оккупационные войска не имеют сил для масштабного наступления на нескольких участках, как это было в прошлом году.

"Им не хватает ресурсов, чтобы одновременно давить на Покровск, Константиновку, Купянск", - говорит Сазонов и добавляет, что врагу также не хватает пехоты. В частности, и штурмовиков.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что РФ наступает вдоль границы между Сумской и Курской областями.

Дата публикации 11:02, 02.04.25 Количество просмотров 16 "Шахед" пробил крышу, а чиновникам не до того! В квартиры киевлян течет дождь!