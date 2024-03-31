РФ накапливала "Калибры" все время, однако не использовала их: Буданов рассказал почему

Российские оккупанты накапливали ракеты типа "Калибр" "весь этот период". Однако вместо них использовали Х-101, поскольку в РФ она считается более эффективной.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

"Калибры" накапливались весь этот период. Они полностью готовы к применению. Они их не используют, было принято решение, потому что "Калибр" менее эффективен, чем ракета Х-101, пока использовать Х-101. В ближайшее время, думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось”, — рассказал Кирилл Буданов.

Он также добавил, что у военно-политического руководства РФ было решение пополнить запас ракет флота.

Есть нормативно-правовые акты, документы, решения и так далее. У них было решение, во-первых, восстановить запас ракет флота, потому что они значительно к тому времени сократились. Эту задачу они выполнили. Сейчас они готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, воздушно-космические силы РФ использовали ракеты Х-101”, — подчеркнул Буданов.

Напомним, что у России есть потенциал для нанесения комбинированных массированных ударов по территории Украины.

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