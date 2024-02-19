РФ накопила на Запорожье около 50 тыс. оккупантов – СNN о следующем направлении атаки врага

По информации издания, на Запорожском направлении, где ВСУ пытались продвинуть свое контрнаступление, россиянами были собраны войска численностью 50 000 человек.

После того, как ВСУ отошли из Авдеевки, украинская армия подвергается давлению в нескольких других точках вдоль линии фронта, которая тянется около 1000 километров от границы с Россией на севере до Черного моря.

Об этом говорится в статье CNN.

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В издании предполагают, что, вероятно, российские военные почувствовали окно уязвимости своего противника. Лучшие подразделения Украины истощены после двух лет боев, а украинским войскам не хватает снарядов и они уязвимы к безжалостным авиаударам российских КАБов.

"В то время, как цель президента Владимира Зеленского – вернуть всю незаконно оккупированную территорию, украинцы сейчас борются за то, чтобы россияне не захватили еще больше примерно 18% территории Украины, которую они уже удерживают", – говорится в статье.

CNN напоминает, что план-минимум Путина – захват всей территории Луганской и Донецкой областей, "но мало кто верит, что он остановится на этом, если появятся дополнительные возможности".

В октябре россияне начали решительное наступление для захвата Авдеевки. Но они также атакуют вблизи Бахмута и Марьинки, а также в направлении Купянска.

На южном фронте, на Запорожье, украинские источники говорят о массовом наращивании россиян в районе, где ВСУ пытались начать свое контрнаступление прошлым летом. По информации издания, там были собраы войска численностью 50 000 человек.

Аналитики, с которыми общались журналисты, не ожидают немедленного наступления России на эти линии, поскольку войска перегруппируются, но оккупанты могут взять некоторые отдаленные села.

Разрушения, нанесенные российской артиллерией и авиаударами в течение нескольких месяцев в Авдеевке, по сути, не оставили ВСУ прикрытие. CNN напоминает, что такой же российский подход – уничтожить все на своем пути – в конце концов сработал в 2022 году в городах Северодонецк и Лисичанск.

В последние дни оккупанты закрепились к югу от Марьинки, и теперь украинская оборона в направлении Угледара подвергается сильному давлению.

Марьинка и Угледар на карте / Фото: Deepstatemap

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Российская цель к западу и северо-западу от Бахмута – Часов Яр, расположенный на главной высоте в радиусе действия артиллерии от городов Краматорск и Константиновка.

Однако Украина все еще удерживает почти половину Донецкой области. Россиянам понадобились месяцы, чтобы захватить всего 30 квадратных километров в Авдеевке и вокруг нее.

Кроме того, на юге уже началось первое российское зондирование украинских линий. Однако украинская сторона уверяла, что потерь позиций на Запорожском направлении не было.

Ранее в The New York Times назвали города, которые стремится захватить Путин после взятия Авдеевки.

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