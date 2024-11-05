РФ накопила уже почти полтысячи ракет "Оникс", которые трудно нейтрализовать: эксперт рассказал о возможной опасности

Перехват ракет П-800 "Оникс" возможен только с помощью систем Patriot и SAMP/T.

С ноября 2023 года РОВ не применяли ракеты П-800 "Оникс". Модернизация ракет повысила их точность и устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы, что создает значительные риски безопасности в Украине.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, эти ракеты, производимые примерно одна каждые 2-3 дня, имеют значительные запасы, и в настоящее время в распоряжении РОВ накопилось не менее 500 единиц, учитывая уже имеющиеся запасы.

Он рассказал, что ракеты П-800 "Оникс" отличаются высокими боевыми характеристиками. В весенний период 2023 г. они прошли модернизацию, получив новые активные головки самонаведения. Эта модернизация значительно повысила точность ракет и улучшила их устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Ракеты П-800 "Оникс" в основном использовались на юге Украины, в частности в Одесской и Николаевской областях. Перехватить эти ракеты могут только системы противовоздушной обороны, такие как ЗРК Patriot и SAMP/T. Это усложняет их нейтрализацию", — рассказал он.

Ракеты "Оникс": свойства и история

Разработка ракет "Оникс" началась в России в конце 1970-х годов. Ракета изначально создавалась как универсальная, с возможностью размещения на разных носителях и способностью летать по комбинированной траектории, что затрудняло ее обнаружение.

Современные сверхзвуковые противокорабельные ракеты Оникс имеют высокие характеристики, в частности, способны поражать как наземные, так и надводные объекты благодаря радиолокационной головке самонаведения. Их обнаруживают с помощью вертолетов, самолетов, подлодок и кораблей.

Характеристики "Оникса"

Тип: двухступенчатая ракета.

двухступенчатая ракета. Максимальная скорость: до 3182 км/ч на высоте, 2448 км/ч у поверхности.

до 3182 км/ч на высоте, 2448 км/ч у поверхности. Дальность полета: до 600 км.

до 600 км. Высота полета: 14 км на маршевом участке, 10-15 метров на конечном.

14 км на маршевом участке, 10-15 метров на конечном. Система наведения: инерционная с радиовысотомером на маршевом, активно пассивная на конечном участке.

Основные характеристики:

Диаметр: 0,67 метра.

Размах крыла: 1,7 метра.

Стартовая масса: 3000 кг (3900 кг из ТПС).

Масса боевой части: 300 кг.

Дальность обнаружения: 50 км.

Время готовности к запуску: 2 минуты.

Топливо: керосин Т-6.

Варианты "Оникса"

Корабельный вариант: длина 8‑м. Авиационный вариант: длина 6,1м.

Виды ракет:

"Яхонт" : экспортный вариант с дальностью до 300 км.

: экспортный вариант с дальностью до 300 км. "Оникс-М" : модернизированная версия 2019 года с повышенной точностью, дальностью до 800 км и улучшенной защищенностью от РЭБ.

Напомним, эксперт по авиации Валерий Романенко заявлял, что армия РФ существенно усилила свои возможности для проведения массированных ракетных ударов по Украине, которые могут произойти с наступлением морозов.

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