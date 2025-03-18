РФ накопила войска и активизировала атаки: что происходит на юге Украины

Силы обороны Украины внимательно следят за действиями неприятеля и готовы к развитию событий.

В последние три месяца российские оккупанты накапливали войска на юге Украины, что и привело к увеличению атак в этом регионе.

Об этом в эфире Радио NV рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

“Пока сильной активизации там нет, но россияне активизировались не только на юге, но и по всей линии фронта.

По его словам, россияне провели мобилизацию, подвезли новые силы и продолжают усиливать атаки по всем направлениям.

Эксперт отмечает, что к этому моменту ситуация на южном направлении была относительно спокойной из-за логистических трудностей россиян. Впрочем, оккупанты имеют два маршрута поставки боекомплекта и личного состава, что позволяет им активизироваться в этом районе.

Напомним, российские войска продвинулись на территорию Сумской области на глубину, которая примерно соответствует оставшейся под контролем Украины в Курщине перед уходом украинских сил.

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