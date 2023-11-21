"РФ накопила запасы и повторит попытку": разведка Британии об атаках "Шахедов" по Украине

Российские оккупанты в ночь на 21 ноября атаковали Украину беспилотниками Shahed. Кроме того, в период с 18 по 19 ноября 2023 г. Россия запустила около 50 БПЛА "Шахед", преимущественно в направлении Киева. Они были запущены волнообразно из Курска и из Краснодара.

Об этом говорится в отчете Минобороны Британии в Сети.

Как отмечают британские аналитики, РФ накопила значительные запасы крылатых ракет в преддверии зимы и одновременно формирует боевое пространство перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины.

"Одной из целей России было, вероятно, ослабить украинскую противовоздушную оборону, чтобы сформировать поле боя накануне любой скоординированной зимней кампании по нанесению ударов по энергетической инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.

Там добавляют, что Россия с высокой вероятностью повторит попытку уничтожить критически важную инфраструктуру Украины.

Напомним, в результате ракетных обстрелов по Селиду в Донецкой области в ночь на 21 ноября погибли два человека, еще восемь человек получили ранения. Россияне ударили по больнице и предприятию.

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