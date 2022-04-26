РФ намерена добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии — Арестович про ситуацию в Приднестровье

РФ намерена добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии — Арестович про ситуацию в Приднестровье

Об этом свидетельствуют удары крылатыми ракетами по южному региону.

Россия начала террористическую активность в непризнанном Приднестровье. А сегодняшние удары крылатыми ракетами по южному региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 26 апреля.

"Россия начала террористическую активность в так называемой ПМР на территории нашей доброй соседки Молдовы. Российские власти заявляют, что необходимо оккупировать Молдову. И сегодняшние удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии", – сказал он.

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Арестович подчеркнул, что военно-политическое руководство государства вполне понимает эту угрозу, находится в постоянной связи с нашими соседями, и мы знаем, что с этим делать.

"А российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", — подытожил советник руководителя ОП.

Напомним, по данным Генштаба, в непризнанном Приднестровье подразделения оперативной группы войск РФ приведены в полную боевую готовность.

Отметим, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Приднестровье и ее влияние на русско-украинскую войну

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