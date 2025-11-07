РФ намеренно бьет по железной дороге: какие города хотят отрезать

Железная дорога играет стратегическую роль для ВСУ и для экономики страны в условиях войны / © Associated Press

Реклама

Российские войска усиливают свою кампанию ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре, стремясь нарушить работу украинских тыловых логистических узлов, чтобы подорвать возможности передовых подразделений Сил обороны Украины и, в конце концов, облегчить себе завоевание на линии фронта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

В ISW также напоминают об атаках по железнодорожной инфраструктуре в Каменском на фоне попыток России перерезать логистику в Днепропетровской области, включая недавние удары по мостам в Великомихайловском направлении. Кроме того, с начала октября 2025 года войска РФ атаковали поезда в Черниговской и Сумской областях, а также железнодорожную инфраструктуру в Казатине Винницкой области.

Реклама

Новая кампания атак РФ, нацеленная на железнодорожную инфраструктуру, направлена на то, чтобы сорвать логистическое использование Украиной районов в среднем тылу — в частности вдоль автомагистрали E-40 Изюм-Славянск (приблизительно от 20 до 35 километров от линии фронта) и автомагистрали Т-4 14 до 30 км от фронта). Обе эти артерии критически важны для обеспечения украинских сил в поясе городов-крепостей Донецкой области, подчеркивают в ISW (к нему аналитики ранее причисляли Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск).

«Если оккупанты все же захватят Покровск и Мирноград, то военное командование РФ, вероятно, использует свою кампанию ударов по логистике ближнего и среднего тыла, чтобы создать условия для таких атак сейчас», — отметили эксперты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне атакуют железнодорожную инфраструктуру, чтобы запугать украинцев.

«Они бьют по логистике. Они бьют как по грузоперевозкам, так и по пассажирским перевозкам. Это все устрашение. Они будут бить, а мы должны защищаться», — сказал Зеленский.

Реклама

Ранее вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба отмечал, что цель врага — погрузить Украину во тьму.