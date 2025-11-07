- Дата публикации
РФ намеренно бьет по железной дороге: какие города хотят отрезать
Все три с половиной года полномасштабного вторжения россияне бьют по железной дороге. Но последние месяцы удары особенно усилились. «Шахеды» массированно атакуют ключевые станции.
Российские войска усиливают свою кампанию ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре, стремясь нарушить работу украинских тыловых логистических узлов, чтобы подорвать возможности передовых подразделений Сил обороны Украины и, в конце концов, облегчить себе завоевание на линии фронта.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.
В ISW также напоминают об атаках по железнодорожной инфраструктуре в Каменском на фоне попыток России перерезать логистику в Днепропетровской области, включая недавние удары по мостам в Великомихайловском направлении. Кроме того, с начала октября 2025 года войска РФ атаковали поезда в Черниговской и Сумской областях, а также железнодорожную инфраструктуру в Казатине Винницкой области.
Новая кампания атак РФ, нацеленная на железнодорожную инфраструктуру, направлена на то, чтобы сорвать логистическое использование Украиной районов в среднем тылу — в частности вдоль автомагистрали E-40 Изюм-Славянск (приблизительно от 20 до 35 километров от линии фронта) и автомагистрали Т-4 14 до 30 км от фронта). Обе эти артерии критически важны для обеспечения украинских сил в поясе городов-крепостей Донецкой области, подчеркивают в ISW (к нему аналитики ранее причисляли Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск).
«Если оккупанты все же захватят Покровск и Мирноград, то военное командование РФ, вероятно, использует свою кампанию ударов по логистике ближнего и среднего тыла, чтобы создать условия для таких атак сейчас», — отметили эксперты.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне атакуют железнодорожную инфраструктуру, чтобы запугать украинцев.
«Они бьют по логистике. Они бьют как по грузоперевозкам, так и по пассажирским перевозкам. Это все устрашение. Они будут бить, а мы должны защищаться», — сказал Зеленский.
Ранее вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба отмечал, что цель врага — погрузить Украину во тьму.