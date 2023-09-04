РФ намеренно использует географическую особенность региона – Гуменюк о падении дронов в Румынии

Российские дроны во время атаки юга Украины упали на территорию Румынии.

Оккупационная армия РФ в ночь на 4 сентября в очередной раз атаковала юг Украины беспилотниками, некоторые из них упали и сдетонировали на территории Румынии.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что Россия уже не в первый раз использует географическую особенность Одесской области в контексте ее близости к границе Румынии.

"Враг, зная об этом, неоднократно использовал именно такую географическую особенность этого региона, направляя дроны именно в максимальной близости к государственной границе", — рассказала она.

Гуменюк также отметила, что расстояние от Одесской области до территории Румынии настолько невелико, что и погрешность самого баражирующего снаряда, которым является дрон-камикадзе, и боевая работа и ее последствия могут действительно угрожать соседней стране.

Падение дронов на территорию Румынии

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в ночь на 4 сентября во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии отреагировали на инцидент и заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны.

В ведомстве также отметили, что ответственные структуры в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников, осуществленными минувшей ночью на инфраструктуру морского порта Рени.

Напомним, у Зеленского отреагировали на падение российских дронов на территорию Румынии.

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