РФ нанесла 1 авиационный и 2 ракетных удара: главное со сводки Генштаба

В свою очередь, украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения противника.

Российские оккупанты осуществляют инженерное оборудование линии обороны, на отдельных направлениях продолжают наступать, а также ведут воздушную разведку.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 21 ноября.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

В приграничных районах Брянской и Курской областей россияне продолжат удерживать отдельные подразделения своих войск.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрилеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Зарубинка, Амбарное и Дворечная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях захватчики ведут оборону, обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка, Торское и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском на Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

На Новопавловском направлении россияне ведут активную оборону на захваченных рубежах. Производят обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них – Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обороняются. Осуществили обстрелы наших позиций из минометов, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. От артиллерийского огня противника пострадали районы 9 населённых пунктов.

В Криворожском и Херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Милово, Дорожное, Веселое, Высунцы, Велетенское, Станислав и Херсон.

Авиация

За текущие сутки россияне нанесли 1 авиационный, 2 ракетных удара и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны, в свою очередь, поразили:

пункт управления,

состав горюче-смазочных материалов,

район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники

Напомним, что Россия снова вывела на боевое дежурство в Черное море корабль-ракетоноситель.

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