РФ нанесла 197 ударов по Запорожской области: есть жертвы и раненые

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Российские войска в течение суток обстреляли в 11 населенных пунктах Запорожской области. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

За сутки оккупанты нанесли 197 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов Запорожского района погибли два человека, еще пятеро были ранены.

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Так, враг нанес 11 авиаударов по Новояковловке, Камышувахе, Малой Токмачке и Белогорью.

Россияне с помощью 64 дронов разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Полтавку и Малиновку.

Шесть обстрелов из РСЗО захватчики устроили по Гуляйполю и Новоданиловке.

Российская армия также совершила 116 артиллерийских обстрелов по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 18 сентября российская армия атаковала Украину дронами. Взрывы прогремели в Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской областях, в Днепре, Сумах и в пригороде Киева.

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