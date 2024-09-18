РФ нанесла 197 ударов по Запорожской области: есть жертвы и раненые

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Российские войска в течение суток обстреляли в 11 населенных пунктах Запорожской области. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
За сутки оккупанты нанесли 197 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов Запорожского района погибли два человека, еще пятеро были ранены.
Так, враг нанес 11 авиаударов по Новояковловке, Камышувахе, Малой Токмачке и Белогорью.
Россияне с помощью 64 дронов разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Полтавку и Малиновку.
Шесть обстрелов из РСЗО захватчики устроили по Гуляйполю и Новоданиловке.
Российская армия также совершила 116 артиллерийских обстрелов по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.
Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 18 сентября российская армия атаковала Украину дронами. Взрывы прогремели в Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской областях, в Днепре, Сумах и в пригороде Киева.
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