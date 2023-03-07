РФ нанесла 20 авиационных и ракетных ударов, ВСУ уничтожили "Бук" окупантов: Генштаб — о ситуации на фронте

Авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Враг также продолжает безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ 7 марта.

"В течение суток противник нанес 19 авиационных и 1 ракетный удар, а также 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Двухлетняя и Западное Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области, а также Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Федоровка и Ягодное Донецкой области.

противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области, а также Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Федоровка и Ягодное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Дубово-Василевке, Богдановке, Бахмуту, Ивановскому, Ступочкам, Дилиевке, Торецку, Железному и Нью-Йорку Донецкой области.

враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Дубово-Василевке, Богдановке, Бахмуту, Ивановскому, Ступочкам, Дилиевке, Торецку, Железному и Нью-Йорку Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелы подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Таврическое, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области, Никополь — Днепропетровской, а также Шляховое, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Херсонской области и Херсон. Всего районы 30 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 российский зенитный ракетный комплекс ПВО "Бук-М1-2" и 3 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, Россия потеряла от 20 тыс. до 30 тыс. человек, пытаясь захватить Бахмут.

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