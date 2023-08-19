РФ нанесла 3 ракетных и 41 авиационный удар: главное из сводки Генштаба

В свою очередь, украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В эту ночь, 19 августа, РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 19 августа.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершили 74 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на основных направлениях фронта

За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населённых пунктов. Это, в частности, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Рожковичи, Водолаги Сумской области и Стрилеча, Волчанск, Красный Яр, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Куриловки, Кисловки и Глушковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись следующие населенные пункты: Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Свято-Покровское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах восточнее Белой Горы и Торецкая Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Плещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиновой и Авдеев Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Тоненькое, Северное, Невельское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Острое, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботине Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Затишье, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Михайловка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ответные удары

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении оккупанты готовят новые линии обороны.

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