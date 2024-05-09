РФ нанесла 360 ударов по Запорожской области: какие последствия

Российские войска в течение суток нанесли 360 ударов по Запорожской области. В результате одной из атак была ранена женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

За сутки российские захватчики 360 раз ударили по Запорожской области. Под вражеский огонь попали 10 населенных пунктов.

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В частности, в результате авиационного удара по Запорожскому району была ранена женщина.

Обстрелы Запорожской области

Враг нанес восемь авиационных ударов по Веселянке, Орехову, Роботино.

Россияне с помощью 125 дронов разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

Оккупанты устроили четыре обстрела из РСЗО по Левадному и Роботино.

Российские войска совершили 223 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного, Верхней Терсы, Копанов и Малиновки.

Федоров отметил, что поступило 50 сообщений о разрушениях жилья.

Напомним, войска РФ в ночь на 9 мая атаковали Украину дронами-камикадзе. Большинство вражеских беспилотников сбила ПВО.

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