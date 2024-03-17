РФ нанесла два удара по Конотопу в Сумской области: что известно

Вечером, 17 марта, российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в городе Конотоп на Сумщине.

Об этом в своем Facebook написал городской голова Артем Семенихин.

"Два прилета! Инфраструктура!", – говорится в сообщении. Других деталей он не уточнил.

Несколько позже в Сумской ОВА подтвердили, что в результате ракетной атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры Конотопа. По предварительным данным, люди не пострадали.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", – отметили в ОВА.

Кроме того, в мониторинговых телеграмм-каналах появилась информация, что россияне совершили массированную атаку КАБами пограничного поселка Большая Писаревка на Сумщине.

Воздушная тревога в Сумской области объявлена в 18:17. В 20:11 в Воздушных силах сообщили, что управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, двигалась через Сумщину в Черниговскую область.

Напомним, что в воскресенье, 17 марта, город Ворожба в Сумской области дважды попадал под обстрел "градов" российской армии.

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