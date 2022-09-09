РФ нанесла мощный удар по Харькову из РСЗО: много раненых, среди них -дети

Информация о пострадавших уточняется.
Российская армия днем 9 сентября нанесла мощный удар по Харькову из реактивной системы залпового огня. Известно о прилете в Шевченковском районе города. Ранены по меньшей мере 10 человек, среди них трое — дети.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По предварительной информации, снаряды попали в детский сад. Также вспыхнул пожар на автозаправке. О пострадавших пока неизвестно.
"Есть попадание в частные дома, в некоторых из них пожары. Также прилеты в детский дом творчества и школы, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города. Прошу всех харьковчан быть максимально осторожными и находиться в укрытиях", – написал он.
Напомним, Россия нанесла авиаудар по больнице в Сумской области. Есть пострадавшие, помещение разрушено.
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