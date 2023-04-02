РФ нанесла очередные ракетные удары по гражданским объектам: новости с фронта от Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Не имея желаемых результатов в поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. РФ нанесла очередные ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка и Авдеевка Донецкой области, применив баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 апреля.

Ситуация по регионам

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено более 70 атак противника на указанных направлениях. Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Бронивы Черниговской области; Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариковое, Стукаловка, Белополье и Сосновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зибино, Охримовка, Красное Первое в Харьковской области.

оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Бронивы Черниговской области; Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариковое, Стукаловка, Белополье и Сосновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зибино, Охримовка, Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области.

вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы потерпели Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы потерпели Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль, военнослужащие Сил обороны отразили более 25 вражеских атак. Также за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Богдановка, Григоровка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Железное, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка Донецкой области.

враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль, военнослужащие Сил обороны отразили более 25 вражеских атак. Также за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Богдановка, Григоровка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Железное, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки военнослужащими Сил обороны было отбито более 20 вражеских атак. В то же время, враг обстрелял Степное, Авдеевку, Орловку, Тонькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку и Пречистовку.

противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки военнослужащими Сил обороны было отбито более 20 вражеских атак. В то же время, враг обстрелял Степное, Авдеевку, Орловку, Тонькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку и Пречистовку. На Шахтерском направлении враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Полтавка, Святопетровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Новояковловка Запорожской области, а также Крещеновка, Новоалександровка, Томарино, Тягинка, Токаровка, Приднепровское Херсонской области и Херсон.

Беспредел россиян на временно оккупированных территориях

Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины. В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес кругляк в южном направлении.

В населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области после успешного огневого поражения объекта российских оккупационных войск противник активно проводит проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно обыскивает жилье граждан Украины.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенных пунктах Геническ и Стрелковое на блокпостах они ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших российские паспорта.

В ходе обысков сообщают, что граждане Украины, не получившие российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд. Также российская оккупационная так называемая "власть", с целью присвоения недвижимости граждан Украины, активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов противника и одну реактивную систему залпового огня.

Ранее мы сообщали о начале принудительной эвакуации детей из Славянска.