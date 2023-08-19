РФ нанесла преступный удар по Чернигову, среди погибших — ребенок: все, что известно об атаке (фото)

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ужасающей атаки российских оккупантов на Чернигов.
Сегодня в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по центру Чернигова. Есть погибшие, включая детей.
ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ужасающей атаки.
Воздушная тревога и взрывы
Приблизительно в половине двенадцатого 19 августа в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Приблизительно через 10 мин стало известно, что в Чернигове раздался взрыв.
В это время в центре города гуляли многие.
Некоторые возвращались из церкви с праздничными корзинами. Именно сегодня – Яблочный Спас, украинцы традиционно освящают фрукты. В СМИ сразу же сообщили о погибших, впоследствии эту информацию подтвердили власти.
На одном из опубликованных фото видно, что у тела одного из погибших стоит праздничная корзина с фруктами
Что известно о жертвах и пострадавших
По последним данным, в результате российской атаки погибли 6 человек, в том числе 6-летняя девочка. Об этом сообщил в комментарии для ТСН.ua и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.
По информации МВД, на месте трагедии патрульные пытались оказать ей помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.
Мать девочки находится в тяжелом состоянии.
Первоначально руководитель ОП Андрей Ермак сообщал о 42 пострадавших. Из них – 11 детей.
UPD 14:17
В Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Личность женщины пока не установлена. Число погибших возросло до 7, сообщили в МВД.
За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.
12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.
Куда попали оккупанты
От российской атаки пострадало в частности здание Драмтеатра, а также расположенные рядом дома. По словам президента Зеленского, под удар окупантов также попали "площадь и политехника".
По информации ГСЧС, в результате удара россиян произошло разрушение крыши драмтеатра, после чего возник пожар.
Кроме того, был ликвидирован пожар в магазине.
На опубликованных МВД фото видно, что получили повреждения несколько автомобилей.
В Драмтеатре проходила выставка дронов
Сегодня в Драмтеатре Чернигова как раз проходила выставка дронов.
Организатор выставки, основатель "Центра поддержки аэроразведки", военнослужащая Мария Берлинская прокомментировала ракетный удар и подчеркнула, что как только в Чернигове объявили воздушную тревогу — мероприятие остановили. По ее словам, посетителей попросили пойти к укрытию, однако многие проигнорировали тревогу и вышли на улицу .
"Сейчас работаем с СБУ предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования. До этого по согласованию с местными властями мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре, Харькове", — резюмировала организатор выставки.
Момент удара попал на видео
Сам момент преступного удара РФ попал на видео. Местная жительница хотела снять видео в память с праздничной корзинкой на фоне центра города, а вместо этого получила видеодоказательство террористического акта оккупантов.
Другое видео с последствиями удара опубликовал президент Владимир Зеленский.
Чем влупили оккупанты
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что, вероятно, россияне запустили по центру Чернигова баллистическую ракету. В мониторинговых пабликах отмечалось, что это мог быть "Искандер". Однако эта информация пока официально не подтверждена.