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РФ нанесла преступный удар по Чернигову, среди погибших — ребенок: все, что известно об атаке (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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РФ нанесла преступный удар по Чернигову, среди погибших — ребенок: все, что известно об атаке (фото)

Удар по Чернигову 19 августа / Фото: МВД

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ужасающей атаки российских оккупантов на Чернигов.

Сегодня в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по центру Чернигова. Есть погибшие, включая детей.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ужасающей атаки.

Воздушная тревога и взрывы

Приблизительно в половине двенадцатого 19 августа в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Приблизительно через 10 мин стало известно, что в Чернигове раздался взрыв.

В это время в центре города гуляли многие.

© Telegram/Андрей Цаплиенко
Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Некоторые возвращались из церкви с праздничными корзинами. Именно сегодня – Яблочный Спас, украинцы традиционно освящают фрукты. В СМИ сразу же сообщили о погибших, впоследствии эту информацию подтвердили власти.

На одном из опубликованных фото видно, что у тела одного из погибших стоит праздничная корзина с фруктами

© МВД
Фото: МВД
© ГСЧС
Фото: ГСЧС

Что известно о жертвах и пострадавших

По последним данным, в результате российской атаки погибли 6 человек, в том числе 6-летняя девочка. Об этом сообщил в комментарии для ТСН.ua и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

По информации МВД, на месте трагедии патрульные пытались оказать ей помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Мать девочки находится в тяжелом состоянии.

Первоначально руководитель ОП Андрей Ермак сообщал о 42 пострадавших. Из них – 11 детей.

UPD 14:17

В Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Личность женщины пока не установлена. Число погибших возросло до 7, сообщили в МВД.

За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.

Куда попали оккупанты

От российской атаки пострадало в частности здание Драмтеатра, а также расположенные рядом дома. По словам президента Зеленского, под удар окупантов также попали "площадь и политехника".

По информации ГСЧС, в результате удара россиян произошло разрушение крыши драмтеатра, после чего возник пожар.

Пожарные ликвидируют возгорание на крыше Драмтеатра / ©
Пожарные ликвидируют возгорание на крыше Драмтеатра
Драмтеатр после удара / ©
Драмтеатр после удара

Кроме того, был ликвидирован пожар в магазине.

На опубликованных МВД фото видно, что получили повреждения несколько автомобилей.

© МВД
Фото: МВД
©

В Драмтеатре проходила выставка дронов

Сегодня в Драмтеатре Чернигова как раз проходила выставка дронов.

Организатор выставки, основатель "Центра поддержки аэроразведки", военнослужащая Мария Берлинская прокомментировала ракетный удар и подчеркнула, что как только в Чернигове объявили воздушную тревогу — мероприятие остановили. По ее словам, посетителей попросили пойти к укрытию, однако многие проигнорировали тревогу и вышли на улицу .

"Сейчас работаем с СБУ предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования. До этого по согласованию с местными властями мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре, Харькове", — резюмировала организатор выставки.

Момент удара попал на видео

Сам момент преступного удара РФ попал на видео. Местная жительница хотела снять видео в память с праздничной корзинкой на фоне центра города, а вместо этого получила видеодоказательство террористического акта оккупантов.

Момент "прилета" российской ракеты по Чернигову

Момент "прилета" российской ракеты по Чернигову

Другое видео с последствиями удара опубликовал президент Владимир Зеленский.

Зеленский показал кадры последствий обстрела Чернигова оккупантами

Зеленский показал кадры последствий обстрела Чернигова оккупантами

Чем влупили оккупанты

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что, вероятно, россияне запустили по центру Чернигова баллистическую ракету. В мониторинговых пабликах отмечалось, что это мог быть "Искандер". Однако эта информация пока официально не подтверждена.

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Дата публикации
Просмотры
1771
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