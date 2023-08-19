РФ нанесла преступный удар по Чернигову, среди погибших — ребенок: все, что известно об атаке (фото)

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ужасающей атаки российских оккупантов на Чернигов.

Сегодня в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по центру Чернигова. Есть погибшие, включая детей.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ужасающей атаки.

Воздушная тревога и взрывы

Приблизительно в половине двенадцатого 19 августа в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Приблизительно через 10 мин стало известно, что в Чернигове раздался взрыв.

В это время в центре города гуляли многие.

Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Некоторые возвращались из церкви с праздничными корзинами. Именно сегодня – Яблочный Спас, украинцы традиционно освящают фрукты. В СМИ сразу же сообщили о погибших, впоследствии эту информацию подтвердили власти.

На одном из опубликованных фото видно, что у тела одного из погибших стоит праздничная корзина с фруктами

Фото: МВД

Фото: ГСЧС

Что известно о жертвах и пострадавших

По последним данным, в результате российской атаки погибли 6 человек, в том числе 6-летняя девочка. Об этом сообщил в комментарии для ТСН.ua и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

По информации МВД, на месте трагедии патрульные пытались оказать ей помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Мать девочки находится в тяжелом состоянии.

Первоначально руководитель ОП Андрей Ермак сообщал о 42 пострадавших. Из них – 11 детей.

UPD 14:17

В Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Личность женщины пока не установлена. Число погибших возросло до 7, сообщили в МВД.

За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.

Куда попали оккупанты

От российской атаки пострадало в частности здание Драмтеатра, а также расположенные рядом дома. По словам президента Зеленского, под удар окупантов также попали "площадь и политехника".

По информации ГСЧС, в результате удара россиян произошло разрушение крыши драмтеатра, после чего возник пожар.

Пожарные ликвидируют возгорание на крыше Драмтеатра