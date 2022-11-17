РФ нанесла ракетные удары по Изюмскому району: попала в объект критической инфраструктуры, есть раненые

Российские оккупанты во время очередной массированной атаки Украины утром 17 ноября нанесли ракетные удары по Изюмскому району, где попали по критической инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали три работника, мужчин госпитализировали в лечебное учреждение", — написал он.

Следует отметить, что попадания также зафиксированы в Днепре и Одесской области. Там также враг попал в инфраструктурные объекты. В частности, в Днепре россияне атаковали "Южмаш", там продолжается пожар. В результате обстрела также ранены по меньшей мере 14 человек, среди которых один 15-летний ребенок. Повреждены жилые дома рядом с предприятием.

Премьер-министр Денис Шмигаль, комментируя сегодняшнюю атаку РФ, подчеркнул, что новые ракетные удары по Украине нацелены на добычу газа.

Напомним, что утро 17 ноября в Украине снова началось с воздушной тревоги и массированной атаки РФ. Взрывы раздались в Киеве, Днепре, Киевской, Сумской, Винницкой и Одесской областях. В Киеве, по предварительным данным, силы ПВО сбили две крылатые ракеты. Украинская ПВО также сработала в Киевской, Сумской и Винницкой областях. Над Киевским водохранилищем были сбиты два беспилотника иранского производства "Шахед", которые запустили российские оккупационные войска.

Следует отметить, что предыдущая массированная атака РФ была 15 ноября. Тогда враг выпустил по Украине около 100 ракет. Это была самая масштабная атака оккупантов с 24 февраля. Силам украинской ПВО удалось сбить 77 ракет, однако некоторые попали в энергетические объекты и дома в Киеве, где погибла женщина. Из-за обстрелов были повреждены 15 объектов энергетической отрасли, из-за чего в Украине снова введены экстренные отключения света.

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