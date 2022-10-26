РФ нанесла ракетный удар по Дружковке: глава Донецкой ОВА рассказал о разрушительных последствиях (фото)

Ночью враг атаковал прифронтовые громады в центре и на севере Донецкой области.

В ночь на 26 октября российские оккупанты ракетами обстреляли Дружковку, в результате чего уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Около 3:10 ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть разрушения: уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки", — написал он.

В свою очередь спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко опубликовала фото последствий атаки врага на Дружковку.

Глава ОВА подчеркнул, что также в течение ночи обстрелам подвергались прифронтовые громады в центре и на севере области. В частности, на Горловском направлении пострадали Часовоярская и Бахмутская громады. В Бахмуте один человек погиб, выгорело здание техникума, пострадали частные дома, сообщил Кириленко.

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Напомним, что в результате российского ракетного удара по Днепру погибли два человека. Среди них – молодая беременная женщина, которая в момент взрыва находилась в автомобиле. Второй погибший — оператор автомойки, которая расположена возле заправки, на которую пришелся эпицентр взрыва от вражеской атаки. Еще четыре человека пострадали.

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