РФ нанесла ракетный удар по Кропивницкому: есть травмированные и один погибший

В четверг, 4 января, российская армия ударила ракетой по Кропивницкому. Атакован один из промышленных объектов в городе.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Враг продолжает терроризировать мирное население. В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов травмированы и один погибший", — подчеркнул глава ОВА.

Райкович пообещал предоставить детали позже.

Как сообщалось, в Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении города.

Читайте также: