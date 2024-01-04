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РФ нанесла ракетный удар по Кропивницкому: есть травмированные и один погибший

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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РФ нанесла ракетный удар по Кропивницкому: есть травмированные и один погибший

Фото: Associated Press

Детали атаки пока неизвестны.

В четверг, 4 января, российская армия ударила ракетой по Кропивницкому. Атакован один из промышленных объектов в городе.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Враг продолжает терроризировать мирное население. В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов травмированы и один погибший", — подчеркнул глава ОВА.

Райкович пообещал предоставить детали позже.

Как сообщалось, в Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении города.

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Дата публикации
Просмотры
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