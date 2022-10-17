РФ нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Сумской области, есть пострадавшие — ОВА

Враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Роменском районе.
Российские оккупанты утром 17 октября нанесли ракетный удар по Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", — написал он и отметил, что в скором времени озвучит детали.
Следует отметить, что 17 октября от взрывов проснулся и Киев. Столицу атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Шевченковском районе столицы. На месте "прилета" начался пожар в нежилом здании. После чего в столице было слышно еще несколько взрывов.
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