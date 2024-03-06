РФ нанесла ракетный удар по Одессе возле маршрута кортежа Зеленского – СМИ

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе 6 марта во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Целью атаки был кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает греческое издание Protothema.

Взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи Мицотакиса и Зеленского, в 150 м от места расположения миссии Греции, в состав которой входят восемь человек.

"Кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был обстрелян российской ракетой в 11:43 в среду (6.3.2024)", – говорится в публикации.

"С безопасностью премьер-министра и греческой миссии проблем нет", – заявили официальные источники в правительстве.

"У нас все хорошо", – сказал государственный министр Греции Ставрос Папаставру, находящийся в составе миссии.

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Отмечается, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла в обычном режиме. Двое лидеров проведут пресс-конференцию, которая не будет транслироваться в прямом эфире по соображениям безопасности. Встреча политиков длилась в общей сложности полчаса, дольше запланированного.

Напомним, премьер Греции прибыл в Украину ранним утром, в условиях чрезвычайной секретности, чтобы остаться на несколько часов, прежде чем отправиться в Бухарест. Сначала он посетил пограничную станцию, а затем встретился с Зеленским в Одесском порту.

Впоследствии в Одессе выли сирены воздушной тревоги, предупреждалось о запуске российской баллистической ракеты. В городе раздался взрыв.

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