РФ нанесла ракетный удар по Покровску: повреждена школа, 22 дома, есть погибший и раненые

Всего под огнем оккупантов в течение суток находилось не менее 15 населенных пунктов Донбасса.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Покровск, в результате чего один человек погиб, еще шесть получили ранения.
Об этом 4 ноября сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он отметил, что в городе ракетными ударами повреждена школа и, по меньшей мере, 22 дома.
На Волновахском направлении под обстрелы попал Угледар — уничтожена подстанция, повреждены 5 домов. На Донецком направлении – без пострадавших.
В Марьинской громаде под огнем Марьинка, Красногоровка, Константиновка и Максимилианковка. В Очеретинской громаде – окрестности Первомайского. В Авдеевке были одиночные прилеты ночью, а утром обстрелы из артиллерии и "Градов" по центру города, написал Кириленко.
Глава ОВА добавил, что на Горловском направлении в Бахмуте за сутки россияне убили по меньшей мере 3 человека, ранили еще 5. Повреждены 9 частных домов и 1 многоэтажка. В Торецке поврежден 1 дом без жертв. В Соледарской громаде было громко возле Бахмутского и Яковлевки, в Светлодарской – на станции Майорск.
Продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде.
Напомним, ранее в ОВА сообщили, что в Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли восемь гражданских людей, еще 14 человек за вчера получили ранения.
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