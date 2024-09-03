РФ нанесла удар по институту и больнице в Полтаве: десятки жертв и сотни пострадавших, реакция Зеленского

По данным президента Владимира Зеленского, по состоянию на 14:20 41 человек погиб, а 180 ранены.

Во вторник, 3 сентября, Россия атаковала баллистическими ракетами институт и больницу в Полтаве. Много жертв и раненых. Спасательные работы продлеваются.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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"Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище", — говорится в сообщении.

В результате атоки частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. В настоящее время спасатели продолжают работу.

Реакция Зеленского на трагедию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств ракетного удара по Полтаве.

"По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти", - рассказал президент.

Десятки жертв и почти 200 пострадавших - Зеленский

По предварительным данным, по состоянию на 14:20 41 человек погиб, а 180 - ранены. Поисково-спасательная операция продолжается.

"Получил предварительные доклады о российском ударе по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал он.

Россия атаковала военный институт связи

Страна-террористка нанесла ракетный удар по военному институту связи. Официально власти об этом не сообщали, однако на странице учебного заведения в фейсбуке час назад (материал публиковался в 15:00 - ред.) поставили фото скорбной свечи.

На Полтавщине объявили День траура по погибшим

В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертельной российской ракетной атаки по областному центру.

"Большая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область - в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности", - написал глава ОВА Филипп Пронин.

Напомним, утром 3 сентября в Полтаве раздались взрывы.

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