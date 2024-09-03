РФ нанесла удар по институту и больнице в Полтаве: десятки жертв и сотни пострадавших, реакция Зеленского

По данным президента Владимира Зеленского, по состоянию на 14:20 41 человек погиб, а 180 ранены.
Во вторник, 3 сентября, Россия атаковала баллистическими ракетами институт и больницу в Полтаве. Много жертв и раненых. Спасательные работы продлеваются.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище", — говорится в сообщении.
В результате атоки частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. В настоящее время спасатели продолжают работу.
Реакция Зеленского на трагедию
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств ракетного удара по Полтаве.
"По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти", - рассказал президент.
Десятки жертв и почти 200 пострадавших - Зеленский
По предварительным данным, по состоянию на 14:20 41 человек погиб, а 180 - ранены. Поисково-спасательная операция продолжается.
"Получил предварительные доклады о российском ударе по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал он.
Россия атаковала военный институт связи
Страна-террористка нанесла ракетный удар по военному институту связи. Официально власти об этом не сообщали, однако на странице учебного заведения в фейсбуке час назад (материал публиковался в 15:00 - ред.) поставили фото скорбной свечи.
На Полтавщине объявили День траура по погибшим
В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертельной российской ракетной атаки по областному центру.
"Большая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область - в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности", - написал глава ОВА Филипп Пронин.
Напомним, утром 3 сентября в Полтаве раздались взрывы.
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