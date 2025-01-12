РФ нанесла удар КАБами по интернату в Судже, где скрывались гражданские россияне: есть погибшая

Всего с начала операции Сил обороны в Курщине от российских обстрелов погибли 36 гражданских россиян, более 100 человек получили ранения.

Российская авиация нанесла авиаудар КАБами по интернату в Судже Курской области, где временно проживают местные гражданские россияне.

Об этом рассказал пресс-офицер военной комендатуры Сил обороны Украины на территории Курской области Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

Вчера вечером (11 января – Ред.) российская авиация нанесла два удара в район интерната города Суджи. В результате чего женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро данная женщина скончалась", – сказал Дмитрашковский.

По его словам, помещение интернета, где скрывались гражданские, очень повреждено, там выбиты все окна и двери. В интернате скрывалось много пожилых людей, среди которых – лица с инвалидностью.

"Встал вопрос, куда переместить этих людей. Люди все пожилого возраста, очень много людей, имеющих инвалидность, болезнь Паркинсона, послеинсультные, один человек с психическим заболеванием. То есть состояние людей в настоящее время достаточно тяжелое", — говорит Дмитрашковский.

Помещение школы-интерната в Судже, где прячутся гражданские

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На контролируемых Украиной территориях Курской области находится около 2 тысяч человек. В школе-интернате, которую обстреляли россияне, находятся более 70 человек, добавил он.

Для "Укринформа" Дмитрашковский добавил, что всего за все время пребывания украинских военных на территории Суджанского района в результате российских авиаобстрелов, артиллерийских и минометных обстрелов погибли 36 гражданских лиц, более 100 получили ранения, естественной смертью умерли 70 человек.

Он подчеркнул, что российские власти совершают геноцид против своего населения.

По мнению Дмитрашкивского, Кремлю невыгодно, чтобы эти люди выжили и рассказали всему миру правду о "человеческом отношении" со стороны украинских военных.

Ранее Алексей Дмитрашковский сообщил, что россияне обстреливают город Суджа из С-300.

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