РФ нанесла удар по Одессе и области: стали известны последствия (фото)

Последствия обстрела Одесской области 23 ноября

Ночью российские беспилотники атаковали как отдельные районы Одесской области, так и город Одессу.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, а также ГСЧС.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, впрочем, от попаданий и падения обломков возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры и в бывшем промышленном здании.

«Повреждены несколько частных жилых домов: выбито остекление, повреждены крыши и заборы. Продолжается оценка масштабов повреждений», — рассказал Кипер.

© Олег Кипер / Одесская ОВА

ГСЧС подтвердила, что по предварительной информации жертв и пострадавших нет. На местах инцидентов продолжают работать аварийные и спасательные службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью 23 ноября Россия ударила беспилотниками по Днепру. Вследствие российской атаки дронами в городе Днепр пострадали 14 человек.