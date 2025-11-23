- Дата публикации
РФ нанесла удар по Одессе и области: стали известны последствия (фото)
Силы ПВО сбили большинство дронов над Одессой, но обломки вызвали разрушения.
Ночью российские беспилотники атаковали как отдельные районы Одесской области, так и город Одессу.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, а также ГСЧС.
Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, впрочем, от попаданий и падения обломков возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры и в бывшем промышленном здании.
«Повреждены несколько частных жилых домов: выбито остекление, повреждены крыши и заборы. Продолжается оценка масштабов повреждений», — рассказал Кипер.
ГСЧС подтвердила, что по предварительной информации жертв и пострадавших нет. На местах инцидентов продолжают работать аварийные и спасательные службы.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью 23 ноября Россия ударила беспилотниками по Днепру. Вследствие российской атаки дронами в городе Днепр пострадали 14 человек.