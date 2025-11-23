ТСН в социальных сетях

РФ нанесла удар по Одессе и области: стали известны последствия (фото)

Силы ПВО сбили большинство дронов над Одессой, но обломки вызвали разрушения.

Наталия Магдык
Последствия обстрела Одесской области 23 ноября

Последствия обстрела Одесской области 23 ноября

Ночью российские беспилотники атаковали как отдельные районы Одесской области, так и город Одессу.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, а также ГСЧС.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, впрочем, от попаданий и падения обломков возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры и в бывшем промышленном здании.

«Повреждены несколько частных жилых домов: выбито остекление, повреждены крыши и заборы. Продолжается оценка масштабов повреждений», — рассказал Кипер.

/ © Олег Кипер / Одесская ОВА

© Олег Кипер / Одесская ОВА

ГСЧС подтвердила, что по предварительной информации жертв и пострадавших нет. На местах инцидентов продолжают работать аварийные и спасательные службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью 23 ноября Россия ударила беспилотниками по Днепру. Вследствие российской атаки дронами в городе Днепр пострадали 14 человек.

