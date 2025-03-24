РФ нанесла удар по Сумам: что известно о последствиях атаки (фото, видео)

В Сумах ликвидируют последствия ракетного удара – повреждены учебные заведения и здравоохранение.

Днем 24 марта враг нанес удар по центру города Сумы. В результате атаки травмировалось несколько десятков человек.

Раненым оказывают помощь. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По словам Артюха, РФ это был ракетный удар.

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В результате атаки повреждены многоэтажки (повреждены окна и балконы), учебные заведения и здравоохранения.

В одном из многоквартирных домов загорелся пожар.

Как отметил глава ОВА, на момент удара учащиеся находились в защитном сооружении, никто из них не пострадал. Также он добавил, что проводится обход многоэтажек по оказанию помощи пострадавшим людям.

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что среди пострадавших есть дети.

По состоянию на 15:10 известно о 28 раненых, из них четверо детей.

РФ атаковала город Сумы / Фото: Сумской горсовет

РФ атаковала город Сумы

Сумской городской совет сообщает, что в детских садах №10 и №25 организовали места для ночевки жильцов поврежденных квартир.

Кроме того, с 17:00 круглосуточно в укрытиях педиатрического отделения КНП "Детская клиническая больница Святой Зинаиды" (ул. Хворостянка) и начальной школы №32 (ул. Холодногорская) будут работать центры штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В этих заведениях жители поврежденных домов смогут получить консультации, подать заявления на обследование поврежденного жилья и сообщить о совершении уголовного преступления.

В настоящее время на месте прилета работают все экстренные службы.

По состоянию на 16:00 количество пострадавших увеличилось до 65, среди которых 14 детей, сообщает Сумская областная прокуратура. В результате атаки по жилому кварталу города Сумы, начато следствие.

Последствия ракетного удара по Сумам 24 марта/Фото: Сумская областная прокуратура

Последствия ракетного удара по Сумам 24 марта/Фото: Сумская областная прокуратура

Как сообщает Сумской городской совет, по состоянию на 16:58 количество пострадавших резко возросло до 74.

Дополняется.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь на 24 марта РФ выпустила по Украине почти 100 ударных дронов.

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